В Харьковской области БПЛА попал в дом, двое пострадавших: дети чудом уцелели

Среди ночи 2 февраля россияне атаковали дроном Люботин в Харьковской области. Вражеский БПЛА повредил частный жилой дом, в котором находились двое детей: они чудом не пострадали.

Видео дня

Вместо этого двух взрослых с ожогами и острой реакцией на стресс доставили в больницу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

О ночной атаке на Люботин он рассказал около 8 часов утра.

"Напротив попадания вражеского БПЛА в Люботине пострадали мужчина и женщина, получили ожоги пламенем. Госпитализированы в медицинское учреждение. В результате удара поврежден частный дом. В домовладении находились двое детей, не пострадали. Экстренные службы ликвидируют последствия вражеских атак", – отметил Синегубов.

Впоследствии он уточнил: удар по Люботину россияне нанесли в 03:31. Для атаки, по предварительным данным, враг применил дрон-камикадзе типа "Шахед".

В результате удара вспыхнула хозяйственная постройка в одном из домохозяйств. Пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина: они получили ожоги 1-2 степени и острую реакцию на стресс. Оба госпитализированы.

"Повреждены 2 автомобиля, крыша дома и дворовые сооружения. Повреждены также еще 6 домов – остекление окон, крыши, заборы, хозяйственные постройки", – добавил Синегубов.

Напомним, в ночь на 2 февраля в центре Харькова из-за атаки БПЛА вспыхнул масштабный пожар. Горели бумага, текстильные и полимерные материалы в складском здании гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!