В центре Харькова из-за атаки БПЛА вспыхнул масштабный пожар: фото и видео с места

Ночью 2 февраля российский дрон ударил по гражданскому предприятию в центре Харькова. Там вспыхнул мощный пожар в производственно-складском здании.

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В результате вражеской атаки никто не пострадал. Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов, а в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали кадры с места события.

"В Харькове в результате попадания БПЛА горели бумага, текстильные и полимерные материалы в складском здании гражданского предприятия. Информация о пострадавших не поступала", – сообщил глава региона, указав, что попадание было около полуночи.

По данным ГСЧС, в результате обстрела произошел пожар площадью 2000 кв. м. В 01:27 воскресенья возгорание было локализовано, а по состоянию на утро еще продолжалась его ликвидация. К этому было привлечено 45 спасателей и восемь единиц техники.

Спикер спасателей региона Евгений Василенко в комментарии "Суспільне" рассказал, что в центре Харькова горели склады и производственные помещения с текстильными изделиями и сырьем из полиэфира.

В ночь на 2 февраля страна-агрессор РФ запустила в сторону Харькова несколько ударных беспилотников. Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что это третье попадание беспилотниками такого типа по гражданским складам и жилым домам в городе в течение недели.

Глава ОВА Синегубов добавил, что этой ночью враг также атаковал город Люботин Харьковского района: около 03:31 в результате попадания БПЛА горела хозяйственная постройка, повреждены два автомобиля, крыша дома и дворовые сооружения, еще шесть домовладений вокруг.

Пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина: с ожогами первой-второй степени и острой реакцией на стресс их госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 февраля "Шахед" попал по жилой застройке в Холодногорском районе Харькова. В результате атаки вспыхнул пожар в частном доме, погибла женщина и еще пять человек пострадали.

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