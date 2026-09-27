В Харьковской области дроны обстреляли автомобили: погибли мужчина и женщина, есть пострадавшие. Фото

В Харьковской области 27 сентября российские FPV-дроны атаковали два гражданских автомобиля, в результате чего погибли мужчина и женщина, ещё два человека получили ранения. Один из погибших скончался на месте, вторая жертва погибла в результате удара по автомобилю в Великом Бурлуке.

Видео дня

Об обоих случаях сообщила Харьковская областная прокуратура. Правоохранители обнародовали фото автомобиля, подвергшегося атаке в селе Шестаково Чугуевского района, и отметили, что по фактам ударов начаты досудебные расследования.

Днем 27 сентября в селе Шестаково Чугуевского района FPV-дрон попал в автомобиль ВАЗ 2106. 67-летний водитель погиб на месте.

Его 65-летняя жена, находившаяся в автомобиле, перенесла острую стрессовую реакцию. Медики оказали ей помощь.

Удары по автомобилю

Еще один удар произошел около 15:35 в поселке Великий Бурлук Купянского района. Российские военные атаковали с помощью FPV-дрона на оптоволокне автомобиль , в котором находились мужчина и женщина.

Главные истории дня

В результате удара погибла 41-летняя женщина. 46-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали.

По фактам атак Харьковская областная прокуратура и Купянская окружная прокуратура начали досудебные расследования по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что днем 17 сентября российские террористы атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Запорожье. В момент удара в салоне находились люди, пострадали пять украинцев. Запорожье регулярно подвергается атакам российских беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!