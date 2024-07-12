В Харьковской области шесть человек взорвались на вражеской растяжке: появились данные об их состоянии

Утром 12 июля в селе Старица Волчанской общины в Харьковской области шесть человек подорвались на растяжке, которую покинули российские военные. Они выжили, однако у троих из пострадавших острая реакция на стресс, у троих – взрывные ранения.

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Об этом сообщили в Telegram Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что люди встретили "находку" в лесополосе во время эвакуации.

Чугуевская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее в Харьковском районе неподалеку от села Циркуны на российской мине подзорвался автомобиль с гражданскими. В результате инцидента погибли шесть человек, среди которых двое детей. Трагедия произошла на грунтовой дороге в лесу у кладбища.

В Харьковской ОВА напомнили, что все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны. Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГСЧС напомнили о минной опасности, которая остается в природе после российских обстрелов и оккупации. Спасатели предостерегли: лес изменился и рассказали трагическую историю жителя Черниговщины, который в 2023 году подорвался на кассетном боеприпасе в лесу, возле которого прожил всю жизнь.

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