В Херсоне частично разрешили въезд в район Корабел сменили комендантский час, – Мрочко

С 27 июня в части Херсона меняется продолжительность комендантского часа.Так, местные власти частично разрешили въезд в район Корабел.

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Об этом сообщил глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram. Ранее комендантский час на данной территории длился с 15:00 до 12:00 следующих суток.

"Уважаемые жители! Сообщаю Вам о том, что в микрорайон "Корабел", начиная с площади Гидропарка по ул. Марии Фортус (левая сторона от площади) – вниз к реке Днепр (с учетом территории Гидропарка), запрещен въезд и пребывание в связи с проведением мероприятий по разминированию и обеспечению безопасной ситуации", – говорится в сообщении.

Глава ГВА также сообщил, что с 27 июня комендантский час в микрорайоне Корабел будет с 21:00 до 05:00.

Отметим, что с 19 июня на территории Нефтегавани и Гидропарка комендантский час длился с 15:00 до 12:00 следующих суток. А в разрешенное время с 12 до 15 ежедневно было разрешено пребывание исключительно представителей соответствующих структур, которые обеспечивают население продуктами, водой, проводят эвакуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за нарушение комендантского часа граждане могут получить штраф. Для свободного перемещения в этот период времени неприкосновенными считаются лица, у которых есть специально выданные пропуска и удостоверения.

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