В Херсоне оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на маршрутный автобус. Фото

Российские оккупанты утром 29 сентября несколько раз атаковали общественный транспорт и мирных жителей в Херсоне. Взрывчатку из дрона военные преступники сбросили на маршрутный автобус – к счастью, никто не пострадал.

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В то же время после повторного такого удара по городу травмы получила местная жительница. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Под прицелом – общественный транспорт. Утром российские оккупанты снова сбросили взрывчатку с дрона на автобус КП "Херсонкоммунтранссервис", работавший на маршруте", – уточнил он.

По его словам, в этом случае пострадала только маршрутка – там выбило и повредило окна. Люди не травмировались.

Однако уже около 10:00 российские военные подобным образом ударили в Днепровском районе города и на этот раз пострадала 61-летняя женщина.

"Она сама обратилась к медикам, которые диагностировали у нее минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения", – отметил начальник ГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 27-28 сентября в результате российских обстрелов Дудчан, Змиевки, Новодмитровки на Херсонщине, а также пригорода Херсона погибли и получили ранения гражданские. По населенным пунктам войска РФ били с авиации и артиллерии.

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