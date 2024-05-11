В Херсонской области мужчина и 11-летний мальчик подорвались на вражеской мине

В субботу, 11 мая, в Херсонской области два человека, среди которых одиннадцатилетний ребенок, подорвались на российской мине. Трагедия произошла в поселке Музыковцы.

Об этом говорится в сообщении главы Херсонской ОВА Александра Прокудина. Отмечается, что мальчик госпитализирован с осколочными ранениями ног, грудной клетки и живота.

"В настоящее время ребенок находится в операционной. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести", – сообщил чиновник.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, трагедия произошла около 15:40 в селе Музыковка. Парень подорвался на мине, когда пас скот возле канала.

Ранение на том же месте получил и 63-летний мужчина. Его также осматривают врачи.

По последним данным спасателей, около 26% территории Украины до сих пор потенциально опасны и нуждаются в обследовании (речь идет лишь о подконтрольной Киевской территории). Это 174 тысяч квадратных километров.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничные Черниговщины не так давно на взрывном устройстве взорвался автомобиль с электриками. Двое работников получили ранения. После этого случая глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус снова призвал жителей приграничных общин быть бдительными по поводу взрывчатки.

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