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В Черниговской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС: есть пострадавшие

Марина Погорилко
War
1 минута
2,0 т.
В Черниговской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС: есть пострадавшие

Около 6:00 15 апреля на пограничной Черниговщине на взрывном устройстве взорвался автомобиль с электриками. Двое работников получили ранения.

Они госпитализированы в больницу. Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Чиновник призвал жителей пограничных общин быть особенно бдительными на предмет наличия взрывчатки на территории.

В Черниговской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС: есть пострадавшие
В Черниговской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС: есть пострадавшие

Напомним, по данным Черниговской ОВА, около 3,5 тысячи местных жителей, проживающих на приграничных территориях Черниговской области и постоянно сталкивающихся с вражескими обстрелами, переселились во временные помещения. Сейчас по всей территории области есть около 12,5 тысячи мест для временного пребывания лиц, которые отселяются из приграничья. Принудительная эвакуация в регионе пока не проводится.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 апреля войска РФ ударили по гражданскому авто на Черниговщине. 33-летний водитель погиб.

– Ранее президент Зеленский сообщил, что все приграничные районы находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ – за год враг выпустил 15 тыс. снарядов, что равняется количеству жителей приграничных общин.

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