В Черниговской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС: есть пострадавшие

Около 6:00 15 апреля на пограничной Черниговщине на взрывном устройстве взорвался автомобиль с электриками. Двое работников получили ранения.

Они госпитализированы в больницу. Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Чиновник призвал жителей пограничных общин быть особенно бдительными на предмет наличия взрывчатки на территории.

Напомним, по данным Черниговской ОВА, около 3,5 тысячи местных жителей, проживающих на приграничных территориях Черниговской области и постоянно сталкивающихся с вражескими обстрелами, переселились во временные помещения. Сейчас по всей территории области есть около 12,5 тысячи мест для временного пребывания лиц, которые отселяются из приграничья. Принудительная эвакуация в регионе пока не проводится.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 апреля войска РФ ударили по гражданскому авто на Черниговщине. 33-летний водитель погиб.

– Ранее президент Зеленский сообщил, что все приграничные районы находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ – за год враг выпустил 15 тыс. снарядов, что равняется количеству жителей приграничных общин.

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