'По снаряду на каждого жителя': Зеленский рассказал о ситуации на пограничье Черниговщине. Видео

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, посетил Черниговщину и проверил ход строительства фортификаций на пограничье. По словам главы государства, все приграничные районы находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ – за год враг выпустил 15 тыс. снарядов, что равняется количеству жителей приграничных громад.

О поездке Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. "Сегодня – Чернигов, Черниговщина. Наша защита здесь, наши воины. Спасибо всем, кто задействован в регионе в строительстве фортификаций: Черниговщина работает согласно графику", – рассказал он.

Зеленский добавил, что на Черниговщине заслушал доклады военного и управления безопасности области, касающиеся вопросов обороны, уничтожения российских ДРГ и противодействия обстрелам.

"Во всех приграничных районах проблематика одинакова. Постоянные российские издевательства – обстрелы, террор. На 15 тысяч жителей приграничных общин Черниговщины, которые испытывают постоянные такие удары из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год. Не жалеют. Буквально каждого человека пытаются хотят уничтожить всю жизнь здесь", – заявил президент.

Глава государства также отметил, что каждый, "кто защищает наших людей, все наши общины, всю нашу Украину, каждый в мире, кто помогает Украине", является настоящим защитником жизни.

Зеленский также сообщил, что провел координационное совещание по Чернигову и области, на котором обсуждались ряд социальных вопросов и вопросов восстановления.

"Добавим скорости разминированию аграрной земли – то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин еще со времени оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины", – рассказал он.

Кроме того, Зеленский провел встречу с предпринимателями в рамках программы "Сделано в Украине", была презентована платформа в области. Дополнительно экономика Черниговщины получит 1,2 млрд грн от правительства:

"1,2 млрд гривен правительство направит по экономическим направлениям на Черниговщине – дополнительно. Это то, что должно поддержать. И, конечно, я благодарю всех, кто работает в обновленных наших отраслях, в частности в оборонных компаниях, всех, кто занимается разработкой дронов, техники для Сил обороны, для ГСЧС Украины. Можем по праву гордиться тем, что в каждой области Украины люди стараются сделать все, что необходимо для страны, необходимо для нашей защиты, для успеха наших воинов на поле боя".

Отдельно президент отметил воинов-пограничников.

"И еще одно. Именно здесь, на Черниговщине, я хочу сейчас особо отметить всех наших воинов-пограничников. Каждого и каждую, кто служит в подразделениях Государственной пограничной службы Украины на линии границы, а также вместе со всеми подразделениями Сил обороны и безопасности на фронте. Благодарен всем, кто проявил себя действительно сильными людьми, действительно эффективными защитниками Украины!" – заявил Зеленский.

Он рассказал, что спецподразделение Госпогранслужбы "Дозор" с честью выполняет задачи по всей линии фронта. В частности, заслуживают государственной благодарности расчеты беспилотников этого подразделения.

"Горжусь вами, наши воины! Спасибо и пограничникам из бригад Гвардии наступления "Помста" и "Сталевий кордон". Воины Волынского отряда, в том числе старшие солдаты Сергей Лебедь и Сергей Антонюк. Спасибо, парни, вам и всем вашим побратимам! Воины Херсонского пограничного отряда, а особенно солдат Олег Шибеко и сержант Василий Коваленко. Молодцы! Сумский пограничный отряд, а особенно сержанты Игорь Лукьяненко и Александр Соломатко. Спасибо за противодействие российским диверсантам. Спасибо всем, кто дает результат для Украины! Всем, кто защищает жизнь! Чернигов, спасибо тебе за этот день! Слава Украине!" – резюмировал глава украинского государства.

Отметим, ранее в ОК "Север" показали, как укрепляют границу с Россией и Беларусью в Черниговской области. Система защиты включает в себя траншеи, огневые сооружения, противотанковые рвы, минные поля и "зубы дракона".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что позиции Украины на фронте удалось стабилизировать и в условиях дефицита боеприпасов результаты очень хорошие.

4 апреля президент также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем осбуждались темы ситуации на передовой, БПЛА, средств РЭБ и ПВО.

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