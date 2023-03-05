В Херсонской области оккупанты накрыли село минометным огнем: погибла женщина с детьми

Войска РФ снова обстреляли Херсонщину 5 марта. Из минометов захватчики накрыли село Понятовка неподалеку от Херсона.

Видео дня

В результате прилета вражеских снарядов в жилой дом погибли три человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Произошел минометный обстрел села Понятовка на Херсонщине. Попадание в частный жилой дом. Погибли 3 человека. Российские террористы продолжают убивать мирных людей", – написал он.

Впоследствии Ермак уточнил: Россия сегодня убила женщину и двоих ее детей.

Понятовка расположена в 30 км от областного центра – города Херсон.

Напомним, 2 марта российские оккупанты атаковали Запорожье. Российские ракеты разрушили жилую многоэтажку в облцентре.

По состоянию на утро 5 марта спасатели извлекли из-под завалов дома тела 13 убитых Россией мирных жителей. Среди них – 8-месячная девочка и ее молодые родители.

Спасательно-розыскная операция на месте очередного теракта РФ продолжается.

К настоящему моменту сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Кроме того, при разборе разрушенных конструкций дома спасатели вытащили из-под завалов четырех кошек и собаку.

Всего к работам привлечены 101 сотрудник из разных служб и 23 единицы техники, из них от ГСЧС – 60 спасателей и 13 единиц техники. На ликвидацию ЧП привлечены спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, подразделений ГСЧС Запорожской области, сотрудники Национальной полиции, коммунальных служб, медиков и волонтеров.