В Херсонской области сообщили о взрывах: звуки слышали на оккупированной территории

Вечером 8 января российские оккупанты вновь стали обстреливать Херсон и часть временно захваченных территорий региона. В частности звуки взрывов особенно четко слышны в селе Малые Копани.

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Около десяти хлопков прозвучало, по словам местных жителей. Звук боеприпасов опубликовали местные Telegram-каналы.

По состоянию на 23:45 в селе прозвучало больше 10 взрывов. Однако ни здесь, ни в свободном Херсоне не была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января российские оккупационные войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Местные жители наблюдали, как те разрывались, а пылающие фрагменты падали на землю.

5 января войска РФ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Херсона. В результате обстрела погиб мирный житель.

В ночь на 8 января военные преступники снова обстреляли Херсон, использовав зажигательные снаряды. Они предназначены для поражения живой силы и техники путем создания сильного пожара – к счастью, эти возгорания обошлись без жертв.

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