В Херсонской области враг оставил людей без мобильной связи: в Минобороны назвали цель окупантов

Российские оккупанты обстреливают временно оккупированные территории Украины с целью провокации, пытаясь выдать свои обстрелы за действия Вооруженных сил Украины. Кроме того, враг оставляет гражданских украинцев без мобильной связи, чтобы они не имели возможности обмениваться информацией.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Так, оккупанты целенаправленно уничтожили оборудование мобильной связи на Херсонщине в районах населенных пунктов Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово и Таврическое. Захватчики демонтировали электрооборудование, а вышки свалили, подрезав опоры.

"К тому же российское оккупационное командование строго-настрого запретило проезд гражданскому населению на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи", – добавила Маляр.

Замминистра обороны также сообщила, что оккупанты на этой неделе совершили провокационный обстрел Токмак в Запорожье, чтобы обвинить ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры.

Однако организаторы провокации разоблачили себя. Как рассказала Маляр, на месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором было написано: "За братву и за победу".

"С целью сокрытия совершенного преступления указанный обломок ракеты снимать на видео оккупанты запретили, а свидетелей инцидента предупредили об уголовной ответственности за распространение каких-либо комментариев", – сообщила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 мая российские оккупанты ударили по Бериславу и Ивановке в Херсонской области. В результате повреждены школа и общежитие. Кроме того, есть раненая.