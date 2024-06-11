В Хмельницком мужчина ударил ножом представителя ТЦК: эмоциональное заявление военного

В Хмельницком 11 июня на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение с ножом. Представитель Хмельницкого РТЦК и СП был ранен в микрорайоне Книжковцы, где военные проводили оповещение военнообязанных.

Как рассказали в областном ТЦК, на военного напал со спины гражданин 1984 года рождения. Представитель РТЦК получил ранение в левое плечо.

На место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, военнослужащий доставлен в госпиталь Хмельницкого для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни у военнослужащего нет, уточнили в Центре комплектования.

По факту нападения группа оповещения вызвала полицейский наряд. Правоохранители задержали нападающего (предварительно событие квалифицировали по ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение). Среди вещей задержанного нашли "запрещенное вещество" и шокер.

В ТЦК и СП напомнили, что их работники, включая роты охраны, укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. То есть нападение было совершено не просто на работника военкомата – на раненого на войне украинского защитника.

Его исполненное упреками заявление адресовано всем украинцам.

"Сначала тебя уважают, тебе помогают, потому что ты герой. Но только до тех пор, пока ты уничтожаешь врага. Все заканчивается, когда ты, получив ранение, вернулся в подразделение, не выполняющее боевые задания – и ты становишься ненужным своему обществу. Никто уже тебя не поддержит, не уважает, хотя только месяц назад ты находился в воронке от снаряда, тебя крыли артой, ты терял своих собратьев, ты видел смерть", – жалуется раненый военный.

"А еще могут наброситься с ножом, потому что у тебя есть шеврон ТЦК", – добавляет он.

"Война не заканчивается где-то далеко в Херсонских песках, Запорожских пейзажах, Донецких терриконах или на Слобожанщине, где наши ребята стоят и держат оборону. Война идет в нас самих потому что мы не можем определиться, отстаиваем ли мы нашу землю, или дальше будем поддерживать ИПСО врага и потеряем страну", – отмечает раненый.

Но, несмотря на все, по его словам, "мы потеряли много, но еще пока не потеряли честь".

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе 11 июня произошла потасовка с участием медиков скорой помощи и работников ТЦК Киевского района. По словам фельдшеров, их содержали в военкомате, пытаясь немедленно мобилизовать в армию. В областном Одесском ТЦК заявили, что уже проводят совместно с правоохранителями безотлагательные мероприятия по установлению всех обстоятельств.

А накануне в Мерефе под Харьковом произошла потасовка с участием работников ТЦК и гражданских. Конфликт возник во время оповещения населения о мобилизации, в областном ТЦК Харькова заявили, что военнослужащие должны были защищаться.

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