В ISW объяснили эффект от украинских ударов по тылу оккупантов и оценили ситуацию на фронте. Карта

Силы обороны накануне, 21 января, нанесли удар по командному пункту российской 29 общевойсковой армии в оккупированной Волновахе: подразделения этой армии ныне действуют юго-западнее Курахово. Этот удар является частью кампании атак на российские командные пункты в тылу врага и может снизить способность России проводить наступательные операции.

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Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW). Аналитики также собрали все, что известно о ситуации на линии фронта и ее изменениях за последние дни.

В Генштабе ВСУ накануне заявили о продолжении ударов по российским командным пунктам в российском тылу. В ночь на 21 января украинские войска нанесли удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ в оккупированной Волновахе Донецкой области: после этого на месте фиксировались взрывы и задымления, точные результаты поражения уточняются.

В ISW отметили, что не располагают информацией о последствиях удара. Однако констатировали, что подразделения 29-й армии сейчас действуют вдоль линии Янтарное-Зеленовка юго-западнее Курахово.

Этот удар стал продолжением ряда начавшихся в январе 2025 года поражений российских командных пунктов. Известно об ударах по командным пунктам 2 и 8 общевойсковых армий и 3 армейского корпуса на оккупированной части Донетчины.

"ISW продолжает оценивать, что украинские удары по главным командным пунктам в российском тылу, вероятно, направлены на ухудшение более широкой российской материально-технической базы и операционного планирования, что может повлиять на способность России проводить свои военные операции в западной части Донецкой области", – считают аналитики

Тем временем в Харьковской области 20 и 21 января российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска, продвинуться не смогли.

Также россияне 20 и 21 января продолжали наступательные операции к северу от Купянска в районе Двуречной и к востоку от Купянска в районе Петропавловки. Там тоже без продвижений. На Купянском направлении российское командование задействовало беспилотники российского Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

21 января российские войска продолжили наступательные действия в направлении Боровой – без подтвержденных продвижений. Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты якобы захватили Зеленый Гай (к северо-востоку от Боровой), продвинулись к линии Борова-Богуславка (к северу от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой), однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

21 января российский военный блогер заявил, что заявление минобороны России от 20 января о том, что российские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой), неточно и что украинские силы все еще удерживают позиции в этом населенном пункте. По его словам, неточный доклад российского МО о захвате Новогоровки, вероятно, приведет к большим потерям россиян в этом населенном пункте.

В последние два дня российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от Боровой в районе Лозовой, Зеленого Гая, Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки; восточнее Боровой возле Копанок и Надии; и юго-восточнее Боровой у Новоегоровки, Невского и Макеевки.

Известно, что юго-западнее Надии действуют операторы беспилотников 16-й бригады спецназа ГРУ.

21 января российские войска также продолжили наступление на Лиманском направлении, но подтвержденных продвижений не имели.

Аналитики не нашли подтверждений заявленных пропагандистами продвижений оккупантов вблизи Тернов (к северо-востоку от Лимана).

20 и 21 января российские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Лимана в районе населенных пунктов Терны и Колодязь, а также к востоку от Лимана в направлении Заречного.

На Лиманском направлении продолжают действовать подразделения российской 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии.

В Донецкой области россияне 20 и 21 января продолжали атаковать к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска в направлении Ивано-Дарьевки. Удачи эти атаки оккупантам не принесли.

В то же время в направлении Часова Яра продвижение у российских войск недавно было. Геолокационные кадры от 21 января свидетельствуют о продвижении оккупантов в центре города, также в южной части города замечены боевики отряда Шустрого чеченского спецназа "Ахмат", раньше там российских войск не было.

Российские пропагандисты утверждали также, что оккупанты захватили огнеупорный завод в центре Часова Яра и продвинулись в северо-западной и юго-западной частях города, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Спикер ОСГВ "Луганск" Дмитрий Запорожец накануне заявил, что российские войска используют ограниченную видимость во время плохих погодных условий, чтобы стянуть силы на север Часова Яра и атаковать огнеупорный завод.

20 и 21 января российские войска продолжали наступать у самого Часова Яра, к югу от Часова Яра в направлении Ступочек и северо-западнее Часова Яра в направлении Федоровки.

Вблизи города продолжают действовать подразделения российского 299-го воздушно-десантного полка (98-я дивизия воздушно-десантных войск) и добровольческой бригады "Эспаньола", а вблизи Орехово-Васильевки к северо-востоку от Часова Яра замечены подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус).

Также 20 и 21 января российские войска продолжали наступательные действия восточнее Северска в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северска в направлении Ивано-Дарьевки – без подтвержденных продвижений.

Продолжались накануне и наступательные действия российских войск на Торецком направлении. Там продвижения оккупантов также ничем пока не подтверждаются, хотя за день до того один из российских "военкоров" утверждал, что российские войска продвинулись к породному отвалу шахты "Фомиха" и вдоль улиц Рождественской и Михаила Грушевского (все – в северной части Торецка).

Его "коллега" пошел еще дальше и 21 января заявил, что российские войска захватили весь Торецк, что в ISW не подтверждают.

Российские войска продолжали наступать в пределах самого Торецка; к северу от Торецка у Крымского и Дилиевки; северо-восточнее Торецка возле Озаряновки; и к западу от Торецка возле Щербиновки.

А вот на Покровском направлении продвижения были как у российских, так и украинских сил.

"Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в южном Котлином (юго-западнее Покровска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 января, показывают, что российские войска недавно захватили Зеленое и Новый Труд (оба к югу от Покровска)", – констатировали в ISW.

Также аналитики обратили внимание, что 21 января в российском минобороны заявили об оккупации населенного пункта Волково юго-западнее Покровска. Впрочем, они считают, что россияне могли захватить его еще по состоянию на 4 января.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в юго-западном Зверево (юго-западнее Покровска), но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

В целом сложности 20 и 21 января российские войска атаковали под самим Покровском; северо-восточнее Покровска близ Водяного Второго и Зеленого Поля; восточнее Покровска в районе Миролюбовки, Барановки, Елизаветовки, Мирнограда, Проминя; юго-восточнее Покровска возле Лысовки; к югу от Покровска у Шевченко; юго-западнее Покровска возле Надеевки, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоандреевки; и к западу от Покровска у Котлино.

Известно, что вблизи Барановки действуют подразделения российской 110 ОМСБр, на Покровском направлении также воюют подразделения российского отряда спецназа "Вега" (24-я гвардейская бригада спецназа ГРУ).

Аналитики также упомянули о том, что российские СМИ 21 января сообщали, что начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов якобы посетил передовой командный пункт неуточненной российской танковой дивизии (возможно, 90-й танковой дивизии, которая, как известно, находится в этом районе) и мотострелковой бригады на Покровском направлении. Там Герасимов заслушал доклады командующего российской Центральной группировкой войск генерал-полковника Андрея Мордвичева и других неуказанных командующих.

В ІSW считают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Курахово: геолокационные кадры подтверждают продвижение оккупантов в полях к западу от Петропавловки (к северо-западу от Курахово) и к северо-востоку от Раздольного (юго-западнее Курахово).

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска очистили "карман" между Петропавловкой и Шевченко (южнее Петропавловки) и продвинулись к окрестностям Константинополя (к западу от Курахово) и к северу от Сухих Ялов (юго-западнее Кураховг), однако, отмечают в ISW, аналитикам не удалось найти подтверждения этих заявлений.

"Российский источник утверждает, что российские войска обходят подступы к Андреевке (к западу от Курахово) с севера, пытаясь выйти на трассу Т0515 Андреевка-Покровск. Однако другой военный блогер утверждал, что интенсивность боев на Кураховском направлении значительно снизилась и что российские войска сосредотачивают свои наступательные усилия на захвате Андреевки с севера", – отметили в ISW.

За последние два дня российские войска продолжали наземные атаки северо-западнее Курахово близ Шевченко; к западу от Курахово вблизи Андреевки, Улаклы, Дачного, Константинополя; и юго-западнее Курахово близ Янтарного и Разлива.

Один из российских военных блогеров утверждал, что украинские силы контратаковали вблизи Дачного и Зеленовки (юго-западнее Курахового).

На направлении замечены операторы беспилотников российской 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус), работающие вблизи Сухих Ялов, а также операторы БПЛА 68-го разведывательного батальона (20-я мотострелковая дивизия) – в районе Дачного.

Там также продолжают действовать подразделения российских 242-го мотострелкового полка (20-й мотострелковой дивизии), 381-го артиллерийского полка (150-й мотострелковой дивизии) и 238-й артиллерийской бригады.

21 января российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но ни одного подтвержденного наступления не добились. При этом россияне бездоказательно заявляли о продвижении на 1,1 км вдоль Фонтанной улицы в восточной части Великой Новоселки.

В целом 20 и 21 января российские войска вели наступательные операции у самой Великой Новоселки и к западу от Великой Новоселки в направлении Привольного.

На Запорожье россияне 21 января попытались провести ограниченную наземную атаку к северо-западу от Работино – возле Каменского. Успехом она для них не завершилась.

Известно, что на Запорожье действуют саперы российской 7-й воздушно-десантной дивизии и подразделения 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия).

На геолокационных кадрах, опубликованных 20 января, видно, что украинские войска нанесли удары по российскому зенитному комплексу "Тор-М2" к юго-востоку от Новониколаевки (южнее Токмака).

Также российские войска 20 и 21 января продолжали ограниченные наземные атаки на Приднепровском направлении, в том числе в районе острова Казацкий (к северо-востоку от Херсона), но не продвинулись.

Спутниковые снимки, опубликованные 21 января, показывают, что российские войска построили дополнительные защитные сооружения на аэродроме Бельбек в оккупированном Севастополе (Крым) в период с 22 октября 2024 по 20 января 2025 года. Так оккупанты, очевидно, пытаются защитить свою боевую авиацию от украинских дальнобойных ударов.

В ISW отметили, что российские войска недавно продвинулись к украинскому выступу в Курской области.

"Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западной окраине Викторовки (к юго-западу от Суджи) и к юго-западу и северо-западу от Никольского (южнее Викторовки) во время механизированного штурма численностью не меньше роты. Одна из украинских бригад, отражающая механизированный штурм, 20 января сообщила, что украинские силы уничтожили три танка и семь БМП", – констатировали аналитики.

В то же время российские военные блогеры утверждали, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ продвинулись к Гуеву (южнее Суджи) с севера, а подразделения 83-й отдельной воздушно-десантной бригады полностью захватили Николаево-Дарьино. Однако ISW не нашел и подтверждения этих утверждений.

Российские источники утверждали, что бои продолжались у Куриловки (южнее Суджи). В то же время пропагандисты жаловались, что потепление и снег с дождем на Курщине не способствуют проведению значительных наступательных операций.

Сообщается, что в Курской области действуют подразделения российского 5-го зенитно-ракетного полка (98-я дивизия воздушно-десантных войск).

Тем временем 21 января российское оппозиционное издание Mobilization News сообщило, что российские власти сейчас разыскивают троих военнослужащих Северной Кореи, убивших пятерых российских солдат 810-й отдельной морской пехотной бригады вблизи Большого Солдатского (к северо-востоку от Суджи).

Напомним, ранее в ИSW рассказали, что российское командование бросает тяжело раненых солдат в "мясные" атаки на Кураховском направлении. Рассчитывает оно при этом на то, что эти "вояки" на костылях помогут поддерживать текущие темпы наступления на украинском фронте.

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