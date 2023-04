В ISW объяснили, почему призывы Пригожина остановить войну в Украине были восприняты ошибочно

Сообщения о том, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призывал Москву прекратить войну против Украины, являются неточными. Фактически он призвал Россию к решающей битве, которая либо должна либо нанести поражение Украине, либо привести к поражению РФ, но стать катализатором возрождения российского национализма и создать условия для будущей победы.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 15 апреля. Полное прочтение эссе Пригожина под названием "Только честный бой: никакого договорняка" не поддается какой-либо разумной интерпретации того, что Пригожин выступал за прекращение российского вторжения в Украину, отмечают аналитики.

Как говорится в отчете, чтение текстов Пригожина – непростая задача, нюансы его речи теряются при переводе на английский. У него своеобразный стиль, основанный на сарказме, двусмысленности, афоризмах и вульгарности. Отдельные цитаты Пригожина, вырванные из полного контекста его сообщений, часто теряют свой первоначальный смысл.

Однако в РФ некоторые также неверно истолковали месседж Пригожина, что еще больше обнажило разногласия между российскими пропагандистами, отмечают в ISW.

Они, как и некоторые западные СМИ, просто повторили фиктивный аргумент Пригожина о соблазнительности согласия на переговоры, не "читая дальше" призыв Пригожина к затяжной борьбе.

А террорист Игорь Гиркин, враг Пригожина, возможно намеренно, неверно истолковал его эссе и намекнул, что российские прокуроры должны провести расследование в отношении Пригожина, вероятно, за дискредитацию "спецоперации", учитывая, что ложный аргумент заключается в том, что Россия должна просто оставить за собой только территорию, которую она в настоящее время оккупирует в Украине.

"Эссе Пригожина может продолжить разжигать дебаты относительно существующим расколам в российском информационном пространстве, где сторонники и конкуренты Пригожина могут использовать выборочное прочтение эссе, чтобы восхвалять или очернять Пригожина, выдвигая при этом свои собственные аргументы", – считают аналитики ISW.

