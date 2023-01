В ISW объяснили ценность Бахмута для ВСУ и назвали большую ошибку Запада

Российское наступление на Бахмут вряд ли может быть кульминацией действий оккупантов на этом направлении. Но ВСУ сдерживают войска, технику и общий оперативный центр врага на подступах к городу, тем самым препятствуя его способности продолжать наступления в других местах на фронте.

Видео дня

Тем временем Запад способствовал тому, что Украина "не смогла воспользоваться сковыванием российской армии" там для своих контрнаступлений. Такую оценку ситуации дали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По их словам, украинская оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной операцией, несмотря на ее издержки для Украины.

"Хотя расходы, связанные с продолжающейся обороной города, значительны и, вероятно, включают альтернативные издержки, связанные с потенциальными украинскими контрнаступлениями в других местах, Украина также заплатила бы значительную цену за то, чтобы позволить российским войскам легко взять Бахмут. Сам он по себе не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, но если бы ВС РФ взяли его относительно быстро и дешево, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украина могла бы поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности", – пояснили в ISW.

Там отметили, что нельзя также легкомысленно сбрасывать со счетов кажущийся "политическим" расчет по защите Бахмута – российские силы оккупируют более 100 000 квадратных километров украинской территории, включая несколько городов, и зверствуют над мирным населением там. Политические и военные лидеры, подчеркивают аналитики, вполне разумно взвешивают эти факторы при принятии решения о сохранении или временной уступке определенных территорий.

"Американцам не приходилось делать такой выбор с 1865 года, и им не следует торопиться пренебрегать соображениями, которые были бы для них вполне реальными, если бы американские города столкнулись с такими угрозами", – сравнили эксперты.

Они добавили, что Силы обороны Украины ранее уже использовали аналогичную модель постепенного истощения врага, чтобы вынудить российские операции в определенных районах достичь кульминации после нескольких месяцев больших потерь личного состава и техники в погоне за незначительными тактическими успехами.

В начале лета 2022-го оккупанты месяцами пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске, и "захватили" Лисичанск только после контролируемого ухода украинцев из этого района. Однако, напомнили в ISW, захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался для российской армии в оперативном отношении незначительным, а конечным результатом украинской обороны этого района стала форсированная кульминация российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнация российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года.

"Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату – ВС РФ перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022-го и пока не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении, которые бы серьезно угрожали украинской обороне этого района. ISW пересматривает свою оценку того, что наступление оккупантов на Бахмут может быть кульминацией, но продолжает оценивать, что ВСУ фактически сдерживают российские войска, технику и общий оперативный центр на городе, тем самым препятствуя способности России продолжать наступление в других местах на театре военных действий", – заявили аналитики.

По их мнению, Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться сковыванием российских войск в Бахмуте, медленно перемещая или удерживая системы вооружений и поставки, необходимые для крупномасштабных контрнаступательных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США подтверждает, что войска РФ не имеют полного контроля над Бахмутом и Соледаром в Донецкой области. Там продолжаются жестокие бои.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что попытки оккупантов занять Бахмут и Соледар и вероятное новое наступление РФ – это связанные между собой операции. По его мнению, в Кремле хотели бы объединить оккупированные территории востока с другими украинскими землями вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра после их захвата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!