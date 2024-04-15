В ISW оценили успех Израиля в сбитии иранских ракет и дронов и указали на уязвимости Украины

Противовоздушная оборона Израиля смогла отразить массированный ракетно-дроновый удар Ирана, в ходе которого было задействовано около 170 БПЛА и 150 различных ракет. Недавний успех ЦАХАЛ показал уязвимость Украины в отражении российских атак.

По мнению аналитиков, Украина не может сбивать все российские ракеты и дроны из-за географического положения и деградации систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне иранские боевики запустили 170 беспилотников Shahed-136/131, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет по целям в Израиле в рамках удара, аналогичного недавним российским атакам по Украине. В ISW подчеркнули, что столь же крупный комбинированный удар Ирана оказался гораздо менее успешным, чем недавние российские удары по Украине.

Израильская ПВО перехватила почти все из примерно 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет. Иранским дронам и ракетам пришлось пересечь более 1000 километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, прежде чем они достигли Израиля, что давало Израилю и его союзникам время для выявления, отслеживания и перехвата целей. В то же время российские оккупанты запускают беспилотники и ракеты со всей оккупированной территории Украины и в непосредственной близости от Украины, давая украинским ПВО мало времени для реагирования на угрозу.

Также аналитики подчеркнули, что Израиль имеет надежную систему противовоздушной обороны, которая отвечает за реагирование на потенциальные атаки через более короткие границы со своими соседями, в то время как Украина все больше снижает возможности ПВО на гораздо более широкой линии фронта.

Аналитики ISW объяснили, что истощение предоставленной западными партнерами противовоздушной обороны в результате задержек с возобновлением военной помощи США в сочетании с усовершенствованием российской тактики ударов привело к повышению эффективности вражеских ракетных атак. Поэтому без существенной и регулярной помощи Украине в сфере безопасности российские ракетные удары грозят ограничить долгосрочные военные возможности Украины и создать оперативные условия для достижения РФ значительных успехов на поле боя.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет, из которых почти все были уничтожены за пределами страны, а ущерб от нападения был незначительным. Помогали в перехвате воздушных целей силы США и Британии, после чего Тель-Авив пообещал ответ Тегерану.

Ранее сообщаллст, что Украина ведет переговоры с партнерами по получению двух батарей зенитного ракетного комплекса Patriot и одной батареи SAMP-T. Во время переговоров "за закрытыми дверями" дипломаты рассматривают разные варианты, наше государство согласно даже брать системы ПВО в аренду.