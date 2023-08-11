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В ISW рассказали о ситуации с ЧВК "Вагнер" в Беларуси и судьбе Пригожина: соратники Кремля начали новую "операцию"

Иванна Шепель
War
2 минуты
2,4 т.
В ISW рассказали о ситуации с ЧВК 'Вагнер' в Беларуси и судьбе Пригожина: соратники Кремля начали новую 'операцию'

ЧВК "Вагнер" продолжает свое присутствие на объектах в Беларуси, и пока неизвестно, состоится ли ее вывод обратно в Россию. В то же время финансист наемников Евгений Пригожин пока воздерживается от комментариев по этому поводу, что может указывать на то, что у него нет полной свободы комментировать будущее "Вагнера".

Видео дня

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Как сообщается, спутниковые снимки, полученные 9 августа, свидетельствуют о большом количестве транспортных средств на территории лагеря Вагнера в Цели, Осиповичи, Беларусь.

Соответствующие данные могут даже показывать, что между 1 и 9 августа на базу прибыло дополнительное число транспортных средств.

Также украинские источники сообщают информацию о расширении активности группы "Вагнера" в Брестской области. Источник, связанный с "Вагнером", опубликовал 10 августа видео, на котором можно заметить, что инструкторы этой группы продолжают обучать белорусских военных.

В ISW рассказали о ситуации с ЧВК "Вагнер" в Беларуси и судьбе Пригожина: соратники Кремля начали новую "операцию"
В ISW рассказали о ситуации с ЧВК "Вагнер" в Беларуси и судьбе Пригожина: соратники Кремля начали новую "операцию"

Российские источники предполагают, что войска частной военной компании "Вагнер" планируют реализовать второй этап вывода из Беларуси 13 августа. Однако планируется оставить незначительную группу инструкторов-наемников для тренировки белорусских военных. Важно отметить, что боевики из группы Вагнера иногда получают информацию о своем перемещении только в последний момент.

"ISW не наблюдала противопоказателей, которые опровергали бы недавние предположения от 8 августа о том, что "Вагнер" автобусами отправил 500-600 сотрудников из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области", — отметили в сообщении.

Владелец ЧВК Евгений Пригожин, на этот момент воздерживается от комментариев по поводу этих гипотез. Согласно оценкам ISW, вероятно, Пригожин ограничен в возможности высказываться о предстоящих действиях "Вагнера". В последний раз он публично появлялся в кулуарах российско-африканского экономического гуманитарного форума, состоявшегося в Санкт-Петербурге 27 июля.

Недавно Пригожин заявлял, что бойцы из группы "Вагнера", не заключившие контракты с Министерством обороны России (МО), прибудут в Беларусь к 5 августа.

Так, ранее в ISW отмечали, что вероятность вывода группы "Вагнер" из Беларуси указывают на то, что Кремль может нарушить определенные условия соглашения, которое было достигнуто по итогам посреднических усилий белорусского президента Александра Лукашенко и привело к прекращению бунта "Вагнера" 24 июня.

Кроме того, кремлевские источники возобновили информационные атаки на Пригожина в начале августа. Эти спекуляции возможно направлены на ослабление его влияния перед боевиками из группы "Вагнер".

Ранее сообщалось, что находящиеся в Беларуси российские боевики из ЧПК "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска "Песчанка" в Брестской области на границе с Польшей. Таким образом, они устроили психологическую операцию с целью нагнетания ситуации.

В ЦПИ считают, что российский и белорусский диктаторы преследуют разные цели в отношении наемников ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся в Беларуси. Так, Александр Лукашенко рассчитывает, что они усилят гарантии его пребывания у власти, а Владимир Путин – что "вагнеровцы" будут следить за поведением незаконно избранного президента РБ.

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