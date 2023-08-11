В ISW рассказали о ситуации с ЧВК 'Вагнер' в Беларуси и судьбе Пригожина: соратники Кремля начали новую 'операцию'

ЧВК "Вагнер" продолжает свое присутствие на объектах в Беларуси, и пока неизвестно, состоится ли ее вывод обратно в Россию. В то же время финансист наемников Евгений Пригожин пока воздерживается от комментариев по этому поводу, что может указывать на то, что у него нет полной свободы комментировать будущее "Вагнера".

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Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Как сообщается, спутниковые снимки, полученные 9 августа, свидетельствуют о большом количестве транспортных средств на территории лагеря Вагнера в Цели, Осиповичи, Беларусь.

Соответствующие данные могут даже показывать, что между 1 и 9 августа на базу прибыло дополнительное число транспортных средств.

Также украинские источники сообщают информацию о расширении активности группы "Вагнера" в Брестской области. Источник, связанный с "Вагнером", опубликовал 10 августа видео, на котором можно заметить, что инструкторы этой группы продолжают обучать белорусских военных.

Российские источники предполагают, что войска частной военной компании "Вагнер" планируют реализовать второй этап вывода из Беларуси 13 августа. Однако планируется оставить незначительную группу инструкторов-наемников для тренировки белорусских военных. Важно отметить, что боевики из группы Вагнера иногда получают информацию о своем перемещении только в последний момент.

"ISW не наблюдала противопоказателей, которые опровергали бы недавние предположения от 8 августа о том, что "Вагнер" автобусами отправил 500-600 сотрудников из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области", — отметили в сообщении.

Владелец ЧВК Евгений Пригожин, на этот момент воздерживается от комментариев по поводу этих гипотез. Согласно оценкам ISW, вероятно, Пригожин ограничен в возможности высказываться о предстоящих действиях "Вагнера". В последний раз он публично появлялся в кулуарах российско-африканского экономического гуманитарного форума, состоявшегося в Санкт-Петербурге 27 июля.

Недавно Пригожин заявлял, что бойцы из группы "Вагнера", не заключившие контракты с Министерством обороны России (МО), прибудут в Беларусь к 5 августа.

Так, ранее в ISW отмечали, что вероятность вывода группы "Вагнер" из Беларуси указывают на то, что Кремль может нарушить определенные условия соглашения, которое было достигнуто по итогам посреднических усилий белорусского президента Александра Лукашенко и привело к прекращению бунта "Вагнера" 24 июня.

Кроме того, кремлевские источники возобновили информационные атаки на Пригожина в начале августа. Эти спекуляции возможно направлены на ослабление его влияния перед боевиками из группы "Вагнер".

Ранее сообщалось, что находящиеся в Беларуси российские боевики из ЧПК "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска "Песчанка" в Брестской области на границе с Польшей. Таким образом, они устроили психологическую операцию с целью нагнетания ситуации.

В ЦПИ считают, что российский и белорусский диктаторы преследуют разные цели в отношении наемников ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся в Беларуси. Так, Александр Лукашенко рассчитывает, что они усилят гарантии его пребывания у власти, а Владимир Путин – что "вагнеровцы" будут следить за поведением незаконно избранного президента РБ.

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