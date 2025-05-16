В июне потери России на войне превысит миллион: статистика минобороны Британии

По подсчетам министерства обороны Великобритании, уже в следующем месяце количество российских потерь на фронте в Украине превысит миллион. Несмотря на это, российский диктатор Путин все еще отклоняет предложения о прекращении огня, которое предлагает Украина, США и Европа.

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Об этом сказал британский министр обороны Джон Хили на пресс-конференции по результатам встречи в Риме министров обороны стран E5 (Польша, Италия, Германия, Франция, Великобритания). Он отметил, что Путин в очередной раз показал свое истинное лицо, не появившись на переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

"Он говорил, что хочет мира, но отклонил прекращение огня, которое Украина была готова принять. Он говорит, что хочет положить конец боевым действиям, но все еще наносит удары и убивает мирных жителей. Сегодня он предложил переговоры, но не явился на них. Он мог бы положить конец этой войне уже сегодня", – подчеркнул британский министр.

Хили добавил, что ни о какой "победе" Путина в Украине не стоит и говорить – из месяца в месяц россияне захватывают все меньше территорий и несут большие потери.

"И по данным нашей разведки, в следующем месяце количество российских потерь в этой войне достигнет отметки в один миллион", – подчеркнул глава британского ведомства.

Он отметил, что во время встречи министры сосредоточились, прежде всего, на помощи Украине. Задачей министров обороны стран E5 на сегодня является то, чтобы "не ставить под угрозу мир, забывая о войне".

"Поэтому мы обязаны гарантировать Украине самую сильную из возможных позиций, независимо от того, находятся ли украинцы на поле боя или разговаривают за столом переговоров", – подчеркнул министр обороны Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Хили заявил, что РФ не сможет одержать победу в войне против Украины, поэтому Путину остается сесть за стол переговоров и прекратить огонь. Союзники Украины должны усилить давление на главу Кремля, чтобы он на это согласился.

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