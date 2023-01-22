В Изюме в Харьковской области побывали генерал армии США Келлог с американскими военными. Фото

В воскресенье, 22 января, освобожденный от российских оккупантов город Изюм Харьковской области посетила делегация американских военных и военных экспертов во главе с генералом армии США Китом Келлогом. Зарубежные гости ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. Он отметил, что американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами и оккупацией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте американские гости обсудили с местными властями вопросы дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе. Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере.

"Благодарю господина Келлога и наших американских партнеров за внимание к Харьковщине и поддержку. Работаем дальше. … Несмотря на огромные разрушения и поврежденную критическую инфраструктуру, Изюм шаг за шагом восстанавливает нормальную жизнь. В город возвращаются люди и возобновляют работу предприниматели. … Совместно одолеем оккупантов и отстроим Харьковщину", – сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 1 апреля 2022 года Изюм был временно оккупирован Вооруженными силами Российской Федерации. Во время боев город подвергся сильным разрушениям со стороны российских военных.

Во время российской оккупации города Изюм оккупационная "власть" совсем не занималась городом. Раненых в результате российских обстрелов медикам приходилось оперировать в подвале больницы.

10 сентября 2022 года город Изюм был освобожден от российских оккупантов подразделениями Вооруженных сил Украины.

16 сентября в освобожденном Изюме украинские правоохранители приступили к эксгумации тел жертв российского оккупационного режима. У 99% эксгумированных тел имеются признаки насильственной смерти.

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