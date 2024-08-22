В Каховке прилет по оккупационной администрации, ранены: появились фото последствий

Во временно захваченной Каховке произошла атака прилетов по оккупационной администрации. Инцидент произошел на фоне празднования дня российского флага, который оккупанты празднуют в четверг, 22 августа.

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В результате атаки ранены. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. "Каховка получила поздравление с днем российского флага с доставкой в оккупационную администрацию", - говорится в сообщении.

Фото с места событий, появившихся в сети, показывают последствия атаки: поврежденные здания и разрушенные конструкции.

Раненые были срочно доставлены в местную больницу. Несмотря на серьезность атаки, по предварительным данным, значительных потерь среди оккупантов не было, хотя это не уменьшает значимость произошедшего.

"К сожалению, без пополнения трупы Кобзона, но ничего. Всему свое время", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты в Херсонской области продолжают выстраивать репрессионные вертикали, в частности начали готовить "судебных приставов". Для этого даже придумали специальный "вуз".

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