В КГБ Беларуси пригрозили ударом по больницам Киева: в СБУ ответили

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель открыто пригрозил ударом по больницам Киева. В свою очередь Служба безопасности Украины призвала воспринимать любые заявления белорусских "властей" как проявление информационной и психологической спецоперации захватчиков и их приспешников.

Заявление Тертеля прозвучало на заседании "всебелорусского народного собрания". Глава КГБ РБ увидел "террористов из Украины" среди детей.

"Среди террористов есть убитые и раненые. Их настигнет наказание несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где они спрятались за спины больных детей", - сказал Тертель.

По указанному адресу в Киеве находится многопрофильная детская больница высшей аккредитации.

В СБУ слова Тертеля назвали "проявлением информационно-психологической спецоперации".

"Белорусским властям нужно не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором", - отметила спецслужба в адрес "белорусского режима, полностью сдавшего свою страну РФ".

"Люди, которые защищают Украину от окупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в Кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления", – пообещали в СБУ.

Тем не менее, в Службе в очередной раз акцентировали важность соблюдения правил безопасности. В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы, добавили в спецслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве власти срочно приступили к эвакуации больниц, расположенных на улице Богатырской. Это решение было принято для защиты пациентов из-за фактически анонсированного удара врага по этим медицинским учреждениям.

Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.

Тем временем правоохранители сообщили о подозрении директору частного общества, который, по информации следствия, "заработал" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи Киевской области. В общей сложности он присвоил более 500 тысяч гривен.

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