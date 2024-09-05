В Киеве были слышны взрывы: работают силы ПВО

Утром 5 сентября в Киеве раздались взрывы. В столице работает противовоздушная оборона.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

Мэр Виталий Кличко отметил, что по состоянию на 07:00 в воздушном пространстве над столицей еще находятся несколько дронов. Он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

Напомним, вечером 4 сентября войска РФ предприняли очередную попытку обстрела Украины Shahed-136. Дроны-камикадзе зашли в наше воздушное пространство с севера. Тревожность началась с Сумщины. Впоследствии новые группы "Шахедов" появились с южного направления. Около двух часов наши военные предупредили, что "Шахеды" могут появиться также над Винницкой областью.

В течение ночи несколько групп ударных дронов фиксировались в разных регионах Украины. В 06.43 они уже находились в пригороде Киева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Этой ночью во время российской дроновой атаки на Украину россияне устроили очередную дроновую атаку на Украину часть БПЛА залетела на территорию Беларуси. "Шахеды", запущенные РФ, были сбиты в небе над Гомелем.

– В ночь со 2 на 3 сентября один из российских дронов-камикадзе, запущенных на Украину, зацепился за крышу многоэтажного дома в Киевской области и упал неподалеку. Опасный объект изъяли саперы.

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