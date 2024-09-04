По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с Сумского направления

Вечером 4 сентября войска Российской Федерации начали очередную попытку обстрела Украины Shahed-136. Дроны-камикадзе, которые Москва получает от Тегерана и производит на своей территории по иранской технологии, зашли в наше воздушное пространство с севера.

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Тревога началась с Сумщины. Об угрозе украинцев в 21:20 среды предупредил официальный Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Спустя примерно пять минут ударные БПЛА врага уже находились в пригороде Сум.

В 21:45 из Сумской области дроны-камикадзе летели в направлении Полтавской. Сирены там прозвучали в 22:05.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– В августе 2024 года оккупанты применили 789 дронов-камикадзе Shahed-136, что является абсолютным рекордом.

– В ночь на 4 сентября кремлевские террористы запустили 42 воздушные цели по нашей стране. Украинская противовоздушная оборона сбила 22 "Шахеда" и семь ракет, из которых три – "Искандер-К" и четыре – Х-101. ПВО работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

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