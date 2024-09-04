Россия устроила комбинированную атаку на Украину: силы ПВО 'приземлили' 22 'Шахеда' и 7 ракет

В ночь на 4 сентября украинские силы противовоздушной обороны результативно отработали по российским воздушным целям. Защитники неба сбили 22 "Шахеда" и 7 вражеских ракет, из которых 3 – "Искандер-К" и 4 – Х-101.

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В общей сложности кремлевские террористы запустили 42 воздушных цели. Об этом отчитались в Telegram Воздушных сил ВСУ. Там уточнили, что речь идет о:

– 2 аэробалистических ракетах Х-47 М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл. – РФ;

– 2 крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

– 6 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области – РФ;

– 3 крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

– 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136" (районы пусков Курская обл. – РФ).

Украинские ПВО сбили в общей сложности 29 воздушных целей. Шесть ударных беспилотников локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ), один – улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, поздно вечером 3 сентября оккупанты запустили по нашей стране "Шахеды". Вражеские дроны-камикадзе иранской разработки начали заходить в украинское воздушное пространство с севера. Первые БПЛА фиксировались в Сумской области.

После 2:00 4 сентября Россия подняла в небо по меньшей мере пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и начали движение в юго-восточном направлении (Каспийский регион РФ).

По состоянию на 4.45 "покраснела" вся Украина после того, как первые крылатые ракеты зашли в ее воздушное пространство.

В 04:54 в Киевской ОВА сообщили о взрывах в регионе и работе ПВО. Местные власти призвали граждан находиться в укрытиях и напомнили, что осуществлять фото- и видеофиксацию работы военных запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО. Он попросил активизироваться, чтобы не допустить новых трагедий.

– 3 сентября военные преступники РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, оккупанты прицельно сбросили на город управляемую авиационную бомбу.

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