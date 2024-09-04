Россия подняла в небо стратегическую авиацию: есть угроза пусков ракет с самолетов Ту-95МС

В ночь на среду, 4 сентября, страна-агрессор Россия подняла в небо не менее пяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и начали движение в юго-восточном направлении (Каспийский регион РФ).

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – отметили там.

По данным мониторинговых каналов, выход бортов Ту-95МС на пусковые рубежи ожидается с 03:30 до 04:30, если вылет является боевым.

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Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В результате атаки не менее 51 человек погиб, еще 271 – ранен.

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