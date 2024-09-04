В Киевской области слышали звуки взрывов: работают силы ПВО

В ночь на 4 сентября в Киевской области раздались взрывы – российские террористические войска атаковали регион ракетами. В области сработала противовоздушная оборона.

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Об этом сообщили в Telegram Киевской областной военной администрации. Местные власти призвали граждан находиться в укрытиях и напомнили о запрете осуществлять фото- и видеофиксацию работы военных.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", – говорится в сообщении.

Напомним, после 02:00 4 сентября Россия подняла в небо минимум пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и начали движение в юго-восточном направлении (Каспийский регион РФ).

По состоянию на 4.45 "покраснела" вся Украина после того, как первые крылатые ракеты зашли в ее воздушное пространство.

Перед этим, поздно вечером 3 сентября, оккупанты запустили также "Шахеды". Вражеские дроны-камикадзе иранской разработки начали заходить в украинское воздушное пространство с севера. Первые беспилотники фиксировались в Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября обратился к международным партнерам с просьбой ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО и взять на себя новые обязательства. Он призвал их активизироваться, чтобы не допустить новых трагедий.

– 3 сентября военные преступники РФ нанесли также авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, россияне прицельно сбросили на город КАБ.

– В Белом доме после ракетной атаки РФ на Полтаву 3 сентября заявили, что продолжат укреплять ПВО Украины. В ближайшие недели США направят больше военной помощи Киеву.

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