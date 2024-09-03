По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с Сумского направления

Поздно вечером 3 сентября оккупационные войска Российской Федерации снова запустили по нашей стране Shahed-136. Вражеские дроны-камикадзе иранской разработки начали заходить в украинское воздушное пространство с севера.

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Первые беспилотники фиксировались на Сумщине. Об этом в 22:30 вторника сообщил официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Примерно в 22:50 дроны-камикадзе россиян летели через Сумскую область в западном направлении. Часть БПЛА – на Полтавщину.

Параллельно с тревогой, связанной с ударными беспилотниками, на северо-востоке была активна угроза баллистического обстрела. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах.

Около 00:10 среды, 4 сентября, Shahed-136 летели с Черниговщины на запад, а также с Сумщины на юго-запад.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября Россия запустила 35 дронов-камикадзе, а также ракеты. ПВО Украины сбила 27 Shahed-136.

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