Россия ночью устроила новую атаку на Украину: силы ПВО сбили 27 вражеских дронов-камикадзе

В ночь на 3 сентября Россия снова атаковала Украину. Враг запустил 35 дронов-камикадзе, бил также ракетами.

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Силы ПВО сбили 27 БПЛА. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В целом во время ночной атаки российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области РФ и 35 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 (районы пусков – Курская область РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", шесть – локационно потеряны, информация о разрушениях или потерпевших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донетчины", – отметили в Воздушных силах.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Напомним, минувшей ночью российские захватчики также атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны тогда сбили 42 вражеских цели, среди них – 9 баллистических ракет.

Около двадцати ракет и дрон россияне направили на Киев. Падение обломков повлекло за собой пожары и разрушения в нескольких районах столицы.

Впоследствии стало известно, что во время удара россияне запустили на украинскую столицу ракету 48Н6ДМ, которая имеет очень низкую точность и поэтому несет угрозу прежде всего для гражданского населения.