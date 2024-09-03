Россияне 2 сентября ударили по Киеву ракетой 48Н6ДМ: чем она опасна

Во время атаки на Киев 2 сентября российские войска применили зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400 в режиме "поверхность-поверхность". Она была уничтожена силами противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил украинский военный портал Defence Express со ссылкой на собственные источники. Особая опасность в случае применения врагом ракет 48Н6ДМ заключается в том, что они в режиме применения "поверхность-поверхность" имеют крайне низкую точность попадания.

Поэтому они прежде всего могут угрожать именно гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Зенитные ракеты этого типа обладают большой боевой частью массой 180 килограммов, снаряженной значительным количеством осколков, что усиливает поражающий эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

В Defence Express подчеркнули, что в плане ПВО Киев более защищен, чем столица страны-агрессора Москва. ПВО Киева смогла успешно отразить массированную атаку с комбинированным использованием баллистических и крылатых ракет.

Откуда запускали ракету

Пока остается открытым вопрос, откуда происходил пуск этой ракеты от С-400 для удара по Киеву 2 сентября.

"Должны отметить, что по официальному отчету Воздушных сил на утро 2 сентября было упоминание о том, что россияне применили четыре ракеты типа 48Н6ДМ от С-400 и одну ракету неизвестного типа, по которым правда отмечалось как место пуска Белгородская область РФ", – сказано в сообщении.

В прошлые разы пуск 48Н6ДМ по нашей столице происходил с территории Брянской области РФ, или всего в 45 километрах от государственной границы Украины.

"Но при этом должны также сделать поправку и на сообщение о том, что РФ заявляла о работе над вариантом ракет к С-400 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность", что должно отличаться увеличенной дальностью стрельбы и увеличенной мощностью БЖД", – добавили в Defence Expres.

Напомним, что во время атаки на Киев утром 23 января этого года российские террористы также ударили по городу ракетой 48Н6ДМ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары, известно о пострадавших: к 10:20 их было уже трое.

– Над Киевом силами ПВО было уничтожено более 20 средств воздушного нападения: более десяти крылатых ракет, десять баллистических ракет и ударный беспилотник.

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