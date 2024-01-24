Оккупанты утром ударили по Киеву ракетой 48Н6ДМ: эксперт объяснил ее особенности

Во время атаки по Киеву утром 23 января российские террористы ударили ракетой 48Н6ДМ. Этот тип снарядов относительно новый, его используют зенитно-ракетные установки С-400.

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Об этом сообщил военный эксперт Сергей Згурец директор информационно консалтинговой компании Defense Express. Новые подробности вражеской ракетной атаки по столице стали известны агентству из собственных источников.

"Речь идет о том, что для ударов по столице вместе с крылатыми ракетами была применена ракета или ракеты типа 48Н6ДМ к комплексу С-400", – написал Згурец.

Эксперт отметил, что это уже четвёртый случай применения российскими войсками такой ракеты для удара по Киеву. Впервые оккупанты ее запустили по украинской столице в январе 2023 года.

По словам Згурца, возможно, что враг целился этой ракетой по столичному вокзалу. Но украинская ПВО ее сбила.

"Боевая часть весит 180 кг, она обломочная, не является точной, но ее осколки были найдены именно в Соломенском районе. Можно предположить, что наиболее кровожадной целью врага в этом районе мог быть железнодорожный вокзал столицы", – рассказал эксперт.

48Н6ДМ – это относительно новая ракета, которую разработали уже после распада СССР. Приблизительная дальность полета по баллистической траектории этой ракеты составляет 250 км.

Самая опасная характеристика 48Н6ДМ – ее скорость. Ракета преодолевает 2,5 километра в секунду.

Следовательно, от пуска с земли до попадания на расстояние примерно 200 км проходит всего чуть больше минуты. Поэтому ракета может прилететь быстрее оповещения о воздушной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 января страна-агрессор Россия запустила по Украине 44 ракеты разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 22 вражеских ракеты.

В Киеве прогремели взрывы. Во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Позже стало известно о пожаре в Святошинском районе, прилете в Печерском, есть пострадавшие.

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