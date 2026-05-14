В Киеве количество погибших возросло до пяти: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ и призвал к давлению на Москву. Фото
В результате ночной российской атаки в Киеве погибли по меньшей мере пять человек, еще около 40 получили ранения. В Дарницком районе столицы спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома и искать людей, которые могут оставаться под руинами.
Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, в Дарницком районе столицы продолжается поисково-спасательная операция. Также все необходимые службы работают в Оболонском районе Киева. По словам Зеленского, к ликвидации последствий российских ударов по всей стране уже привлекли более 750 работников ГСЧС и почти 750 полицейских.
В результате обстрелов пострадали и другие регионы. В Киевской области ранения получили семь человек. В Харькове количество пострадавших достигло 28 человек. Еще два человека получили ранения в Одесской области.
