В Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС: какие главные задачи

В пятницу, 20 сентября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и министр обороны Украины Рустем Умеров открыли в Киеве Офис оборонных инноваций ЕС (Defence Innovation Office). Мероприятие стало новым уровнем сотрудничества Украины и Евросоюза в сфере оборонных технологий.

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Об этом сообщил Рустем Умеров на своей странице в Facebook. Он отметил, что главный фокус этого сотрудничества – объединение усилий по укреплению обороноспособности.

"Особое внимание уделяем совместным разработкам в сфере IT и производству оружия, что станет решающим для победы над российской агрессией. ", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что дроновая коалиция, в состав которой входят 16 стран-участниц, обеспечила более 500 миллионов евро финансирования и передала тысячи дронов Украине.

Министр также призвал европейских партнеров инвестировать средства в украинских производителей и отметил две основные цели сотрудничества с Еврокомиссией - "восстановление мира и стабильности на континенте, а также обеспечение будущего Украины как полноправного члена ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен утром 20 сентября прибыла в Киев для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержки со стороны Евросоюза. Речь идет о обеспечении энергетической безопасности страны накануне зимы.

В преддверии своего визита, 19 сентября президент ЕК объявила о предоставлении дополнительных средств Украине для поддержки энергобезопасности. В частности, Еврокомиссия дополнительно выделит около 160 млн евро для помощи энергетической системе Украины в условиях российских атак. Урсула фон дер Ляен объяснила, что эти средства предназначены на гуманитарную помощь (постройка укрытий и закупка обогревателей) – €60 млн, а также на ремонтные работы и восстановление – €100 млн.

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