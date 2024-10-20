В Киеве работала ПВО, были слышны взрывы: все детали

Поздним вечером, 19 октября, в Киеве сработали силы противовоздушной обороны. Детали атаки пока уточняются.

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Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко. Он также посоветовал жителям города находиться в укрытиях.

"Внимание! В Киев с востока приближается ударный БпЛА. До отбоя угрозы оставайтесь в укрытиях", – сообщили в ВС ВСУ.

В Киевской области и столице объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать мирные украинские города. Также в субботу вечером, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди них двое детей.

Также 19 октября в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Были зафиксированы два удара баллистики за полчаса.