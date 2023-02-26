В Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы: в ОП сообщили об успехах ПВО

Вечером, 26 февраля, в Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы. В это время в регионах звучала воздушная тревога.

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О воздушных целях над регионом сообщили в Telegram Киевской ОВА. Российские оккупанты атаковали украинские области беспилотниками. Пока официально неизвестно, являются ли они Shahed.

Украинское ПВО уже имеет положительные результаты работы, сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он призвал украинцев не игнорировать тревогу.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в области находятся "шахеды", успешно работает ПВО. Он призвал жителей региона не пренебрегать безопасностью.

Напомним: в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что с сентября 2022 года по 26 февраля 2023 года их силами было уничтожено более 650 крылатых ракет и 610 дронов-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства. Такие цели защитники украинского неба получили от партнеров с Запада соответствующие системы противовоздушной обороны, в частности, норвежские NASAMS, немецкие IRIS-T и французские Crotale, а также немецкие САУ Gepard.

В то же время агентство Bloomberg сообщило, что в последние дни оккупанты используют против Украины достаточно мало дронов-камикадзе иранского производства, что может свидетельствовать о том, что их запасы иссякают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 февраля украинская ПВО уничтожила 5 российских дронов, которые снова атаковали критическую инфраструктуру. Наши войска успешно сбили дроны-камикадзе в Запорожской области;

– между тем в Луганск, захваченный противником в 2014 году, приехала команда инструкторов из Ирана. Они будут учить российских военнослужащих на востоке Украины использовать ударные дроны иранского производства.

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