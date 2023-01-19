В Кирилловке местная ''гауляйтер'' угрожает депортацией украинцам, ожидающим ВСУ: ей намекнули на ''бавовну'' – СМИ

Во временно оккупированном поселке Кирилловка на Запорожье местный "гауляйтер" объявила эвакуацию для проукраинских жителей – в ответ врагу прилетела "бавовна". В частности, граната залетела в дом в центре населенного пункта, где квартируются захватчики.

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Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь". Речь идет о главе так называемой военно-гражданской администрации пгт Екатерине Уманец, которая "в последнее время потеряла сон" и ей уже "не помогает ее любимое успокоительное – алкоголь".

Отмечается, что на днях "владычица морская", как Уманец себя именует в Кирилловке, объявила эвакуацию для всех жителей, которые ждут ВСУ, поддерживают Украину. Более того, она потребовала выселить из поселка не только патриотов, но и их родителей, родственников, друзей и "даже любовников". Свое обращение "гауляйтер" адресовала оккупационной полиции.

"Уважаемые коллеги, соседи, жители нашего сельского поселения. Доброжелатели или нет, обращаюсь к вам. Должны понимать: за свои слова, поступки, действия несете ответственность индивидуально. Обращаю внимание: все, кто сознательно или нет работает на украинскую сторону подлежат тотальной проверке. Эти люди подвергают опасности жизни своих соседей, друзей, но не самих себя. Корректируя огонь против мирного населения Кирилловки и района, Мелитополя и всей освобожденной территории РФ, эти люди убивают. Это убийцы!" – истерически высказалась предатель Украины о своих земляках, которые, в отличие от нее, не стали на сторону врага.

Она назвала "террористами нашей территории" якобы пособников таких людей, указав на их мам и пап, сестер и братьев, друзей, любовников, соседей. В конце, подчеркнули журналисты, Уманец обратилась к оккупационным правоохранительным органам и компетентным службам с просьбой "выдворить за пределы нашей родины предателей и их пособников".

"С таким размахом, Уманец может остаться одна во всей Кирилловке в окружении десятка приближенных прихлебателей, которые кинут ее, как только на горизонте появится ВСУ, смеются над гауляйтершей-алкоголичкой местные жители", – пишет СМИ.

По его данным, ночью 18 января в Кирилловке взорвали оккупантов, что привело к жертвам среди них. От взрыва проснулось добрая половина поселка: на этот раз "бавовна" "постучалась" в дом ярых приверженцев "рассия приди" – семейства Смирновых.

"По инсайдерской информации, в доме Смирновых квартируются захватчики. Сегодня к ним залетела граната. Взрыв слышал весь центр Кирилловки, где и живут предатели. Среди оккупантов есть раненые и трупы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сами Смирновы – достаточно известны в Кирилловке. Семья владеет магазином "Ника" в центре поселка.

"При Украине Смирновы жили, мягко говоря, очень хорошо, богатея день ото дня. Но с приходом РФ запели по-другому: оказывается, для полного счастья им не хватало только оккупации. С первых дней они всячески приветствовали захватчиков, плотно общались с фейковым мэром поселка Екатериной Уманец, не раз принимали участие в попойках "морской владычицы", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 января во временно оккупированном Мелитополе раздались мощные взрывы. По предварительным данным, ВСУ поразили очередную базу российских оккупантов в захваченном городе.

Там российские захватчики выставили в магазинах с оружием и пытаются запретить местным жителям использовать гривну. Кроме того, некоторые коллаборанты на Запорожье устраивают геноцид местного населения.

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