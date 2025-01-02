В Кировградской области обезвредили неразорванную боевую часть вражеской ракеты. Фото

В декабре прошлого года над Кировградщиной силами противовоздушной обороны была сбита российская крылатая ракета. Но ракета оккупантов не взорвалась. Ее обломки, среди которых была и боеголовка со взрывчаткой, позже обнаружили местные жители.

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Как рассказали правоохранители, люди сообщили им о найденных обломках. Уничтожать опасную находку пришлось сотрудникам взрывотехнической службы ГУНП в Кировоградской области.

"Специалисты изъяли взрывоопасное устройство из почвы, разрядили его и уничтожили путем контролируемого подрыва", – проинформировали в полиции. Также правоохранители показали боевую часть крылатой ракеты, которая не сдетонировала во время сбивания ракеты.

Отдельно взрывотехники полиции напомнили, что в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов ни в коем случае к ним нельзя приближаться. Об опасной находке следует немедленно сообщить профильным службам.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 1 января атаковала Украину 111 дронами-камикадзе. Но защитники неба большинство вражеских целей сбили, а остальные были локационно утрачены или вышли из воздушного пространства страны. В частности, сбитие русских дронов происходило в десяти областях, среди которых Кировоградская.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила жителя Кропивницкого, который с августа 2024 года работал агентом ФСБ РФ. 21-летний парень пытался сжечь электроподстанцию, питавшую военный аэродром в Кировоградской области.

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