В Кировоградской области оккупанты во время ракетной атаки попали в емкости с нефтепродуктами, пожар уже потушили, – ОВА

Российская оккупационная армия во время ночного ракетного обстрела 16 февраля атаковала Кировоградскую область. В результате было зафиксировано попадание вражеского снаряда в емкости с нефтепродуктами.

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На месте обстрела произошел пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, сотрудники ГСЧС уже погасили пожар. Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба, который был нанесен в результате ракетного удара.

Райкович добавил, что в результате атаки ни обслуживающий персонал предприятия, ни местные жители не пострадали. В то же время власти будут устанавливать сумму ущерба, нанесенного жилым домам, чтобы в дальнейшем восстановить поврежденные здания.

"Самое главное, что никто из обслуживающего персонала не пострадал. Люди, которые проживают вблизи этого объекта, также не пострадали", – отметил глава ОВА.

Напомним, страна-агрессор Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время зафиксированы прилеты, совершенные вражескими БПЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 16 февраля Россия вновь атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители западной разведки предупреждали, что Россия стягивает к украинским границам свою боевую авиацию, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Отмечалось, что агрессор может сделать ставку именно на авиацию, поскольку сухопутные войска ВС РФ истощены продолжительной войной.

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