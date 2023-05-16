В Китае призвали иностранные посольства убрать плакаты в поддержку Украины: усмотрели 'политическую пропаганду'

Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для так называемой "политической пропаганды". В частности, речь шла об украинской символике на постройках.

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Об этом сообщает Kyodo News. Так, многие иностранные посольства в Пекине установили вывески с флагом Украины в знак солидарности и поддержки нашего государства.

Как сообщается, министерство иностранных дел Китая 10 мая призвало посольства и международные организации не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать вызывания конфликтов между государствами".

Однако такой шаг со стороны Китая вызвал негативную реакцию дипломатов из Европы и других регионов, утверждающих, что никаких вывесок они не снимали.

С понедельника Китай направил специального представителя в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию с целью содействия мирным переговорам о войне в Украине. Однако некоторые критики сомневаются в способности Китая выступать посредником из-за его близких связей с Россией.

В сообщении также отмечается, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и правила", даже если Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Письмо было разослано ко всем дипломатическим миссиям Китая. Некоторые посольства также устанавливают радужный флаг, являющийся символом гордости и разнообразия сексуальных меньшинств.

Европейские дипломаты выразили критику позиции Китая, утверждая, что нет разумных оснований для ограничения выражения намерений государством и они не будут выполнять это сообщение.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл немаловажную деталь переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем. По его словам, лидер Коммунистической партии Китая дал обещание не поддерживать Россию.