В Китае призвали Запад не поставлять Украине оружие, чтобы 'прекратить войну'

Специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй призвал Запад прекратить поставлять Украине оружие и начать мирные переговоры. Он заявил, что, по его мнению, ни Украина, ни Россия "не закрыли дверь для переговоров".

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Об этом сообщила Associated Press. Издание цитирует заявления Ли Хуэя, которые он высказал на пресс-конференции в Пекине после визита в страны Европы.

По словам спецпредставителя Китая, для установления мира в Украине необходимо прекратить отправлять оружие на поле боя и провести переговоры.

"Китай считает, что если мы действительно хотим покончить с войной, спасти жизнь и установить мир, для нас важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только расти", – сказал Ли Хуэй.

Спецпредставитель Китая дал понять, что его турне, которое он провел 15-28 мая и во время которого посетил Украину, Россию, Польшу, Францию, Германию и штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, не принесло ощутимых результатов. Поэтому Пекин рассматривает возможность следующих поездок.

Сам же Ли заявил, что готов направить вторую делегацию для обсуждения возможного "политического урегулирования", но не уточнил, какими могут быть последующие шаги Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае сделали новое заявление о мирных переговорах Украины с Россией.

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