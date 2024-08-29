В Китае заявили, что 'обеспокоены' вероятностью дальнейшей эскалации в Украине, и назвали войну 'кризисом'

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что "обеспокоены" вероятностью дальнейшей эскалации в Украине. Пекин считает, что получение Украиной разрешения на применение западного оружия по территории России ухудшит ситуацию.

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При этом спикер МИД КНР Линь Цзянь, повторяя кремлевские нарративы, назвал войну "украинским кризисом". Об этом он заявил, комментируя слова спецпредставителя правительства Китая по Евразии Ли Хуэя об обеспокоенности его страны в связи со смягчением Западом условий для применения Украиной оружия по России, сообщает "Укринформ".

В китайском дипломатическом ведомстве выдали, что считают главным приоритетом деэскалацию ситуации. Также Линь Цзянь заявил, что Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий.

"В международном сообществе считают главным приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта", – сказал представитель МИД Китая.

Также он добавил, что всем сторонам следует сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к еще большему обострению ситуации.

Напомним, в министерстве иностранных дел Китая отреагировали на начало активных боевых действий в Курской области РФ. В ведомстве заявили, что "приняли к сведению соответствующую ситуацию". Также в МИД отметили, что позиция Китая касательно российско-украинской войны "последовательна и ясна".

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не доверяют Китаю как посреднику при возможных переговорах между Украиной и Россией, – так ответили 62% респондентов. Также 62% уверены, что гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем.

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