В компании Baykar подтвердили строительство завода беспилотников в Украине: когда он заработает

В Турецкой оборонной компании Baykar подтвердили, что строят завод под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Завершить строительство планируют через 12 месяцев.

Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью Reuters на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде. По его словам, на заводе будут работать около 500 человек.

"Наш завод строится. Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", – сказал Халук Байрактар.

По его словам, мощность завода будет составлять около 120 единиц ежегодно, хотя до сих пор не решено, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели дронов TB2 или на TB3.

"Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек", – добавил Халук Байрактар.

Отвечая на вопрос, могут ли риски безопасности, связанные с войной, вызвать беспокойство для строительства завода, генеральный директор сказал, что планы "полностью продвигаются вперед" и ничто не может их остановить.

Беспилотники турецкого производства Bayraktar приобрели популярность во всем мире после того, как украинские военные начали использовать их для уничтожения российской военной техники во время полномасштабного вторжения РФ.

Компания Baykar подписала соглашения на экспорт своего беспилотника TB2 с 30 странами мира. В них входят Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан, сообщил аналитический центр SIPRI.

Как сообщал OBOZ.UA:

В прошлом году в Украине началось строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

В конце июня 2023 турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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