В Константиновке россияне убили двоих детей во время отдыха у озера: что известно о погибших

Вечером 24 июля российские военные обстреляли кассетными снарядами Константиновку Донецкой области. Снаряды прилетели на озеро, возле которого отдыхали дети и их родители. На месте погибли трое, среди них 10-летний мальчик. Через день в больнице скончалась 12-летняя девочка.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сын погиб, мама – в больнице

24 июля примерно в 19:10-19:20 российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области из РСЗВ "Смерч". Кассетные снаряды разорвались возле водоема, где в это время отдыхали взрослые и дети.

Сначала стало известно о гибели двух человек: мужчины и мальчика. Ребенком оказался 10-летний Миша Рудской. Врачи сообщили, что его ранения были несовместимы с жизнью. Серьезно ранена и его 35-летняя мама Алина. Она сейчас в тяжелом состоянии, ее отправили в Днепр. Отец Александр, по словам знакомых, очень тяжело переживает то, что произошло.

Мама погибшего Миши Алина Рудская уже несколько лет работает на местном рынке в Константиновке, торгует одеждой, обувью. У нее на страничке в соцсети есть фото, где она с мужем и Мишей сфотографировались 6 января, в день ее рождения. Алина подписала его: "Мои любимые мужчины".

Знакомые рассказывают, что семья хоть и простая, но дружная. Сейчас родные собирают средства на похороны сына и лечение его мамы. Кто хочет помочь, могут перечислить средства на карточку Александра Рудского 4441 1111 5328 5121.

Любили отдыхать на природе

Также во время обстрела на берегу пострадали две сестрички: 12-летняя Ева Лысенко и 11-летняя сестра Диана Лысенко.

26 июля стало известно, что Ева скончалась в больнице. С самого начала врачи говорили, что состояние девочки очень тяжелое, она получила осколочные ранения головы.

Сестер воспитывает мама Татьяна. Также у них есть бабушка и старшая сестра, которая живет отдельно у своего отца. У самой мамы и девочек непростая судьба. Их родной отец, к сожалению, покончил с собой. Через некоторое время женщина встретила нового мужчину, они расписались. Сейчас он воюет.

Семья любила отдыхать летом на берегу озера, на пляже, выезжать на природу. На страничке у мамы девочек есть фото, где они еще маленькие катаются на лодке, загорают, играют на берегу водоема. Мама везде берет с собой детей.

В начале полномасштабного вторжения знакомые говорили Татьяне, чтобы она вместе с детьми выезжала подальше от фронта. Но она почему-то не захотела.

Обе девочки ходили в школу, но ни на какие дополнительные кружки мама их не водила. Зато дома у них живут две кошки, черепаха и даже кролик. Погибшая Ева очень любила животных

Помочь маме можно, перечислив деньги на ее карту 5354 3210 1439 2246.

Также при обстреле погиб 28-летний мужчина. Ранены шесть человек.

Константиновка давно стала прифронтовым городом. Обстрелы и прилеты там происходят часто. Но многие люди не покидают город, не хотят уезжать из своих домов и квартир. Хотя волонтеры и благотворительные фонды постоянно предлагают жителям переехать в области подальше.

Местные рассказывают, что после гибели детей часть жителей города решила все-таки его покинуть. Остальные надеются на лучшее.