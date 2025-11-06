В Костромской области атакована ГРЭС: после прилетов произошел пожар. Фото и видео

Ночью 6 ноября в Костромской области РФ прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки стала третья по установленной мощности тепловая электростанция России – Костромская ГРЭС в городе Волгореченск.

На территории объекта после атаки возник сильный пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в Костромской области

По предварительным данным, тепловую электростанцию, расположенную в городе Волгореченск Костромской области на правом берегу Волги, атаковали не менее трех дронов.

Очевидцы зафиксировали на видео момент атаки по территории объекта и пожар, который возник после обстрела. По состоянию на 7:00 утра достоверно неизвестно, чем именно была совершена атака. Некоторые мониторинговые каналы отмечают, что кроме БПЛА в ходе атаки могло быть задействовано ракетное вооружение.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что регион оказался под ударом беспилотников. При этом чиновник утверждает, что атака беспилотников якобы отражена и все системы региона, в том числе электроснабжение, работают в штатном режиме.

Ситников заявил, что на месте атаки работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры.

Что известно о ГРЭС

Установленная электрическая мощность Костромской ГРЭС – 3600 МВт (8 турбин К-300-240 мощностью 300 МВт и одна турбина К-1200-240-3 мощностью 1200 МВт). Вид топлива – природный газ и мазут. Это одна из крупнейших тепловых электростанций в России.

Станция является ключевым объектом в российской энергосистеме, вырабатывает около 1,5% от общего объема электроэнергии в РФ. Поставляет электроэнергию в более чем 40 регионов России, а также в страны ближнего зарубежья.

Напомним, в ночь на 5 ноября украинские дроны атаковали Владимирскую область РФ. Под ударом оказалась электроподстанция "Владимирская" на 750 кВ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 ноября под атакой оказался очередной нефтеперерабатывающий завод агрессора, который принадлежит компании "Лукойл".

