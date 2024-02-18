В Краматорске и Славянске всю ночь разбирали завалы после ударов армии РФ: есть погибшие. Фото

В течение всей ночи в Донецкой области спасатели работали над устранением последствий обстрелов, которые страна-агрессор Россия нанесла по Краматорску и Славянску вчера вечером. Сейчас известно о двух погибших.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Министерства внутренних дел Украины. Так, в Краматорске в результате обстрела был полностью разрушен частный жилой дом.

Спасатели уже извлекли из-под завалов тела двух погибших – женщины 1977 года рождения и мужчины 2000 года рождения. В настоящее время идет спасательная операция.

Также чрезвычайники ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела.

В Славянске в результате атаки было частично разрушено трехэтажное здание школы, на месте вспыхнул пожар. По предварительной информации, под завалами здания может находиться человек.

Спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы. Пожар был успешно ликвидирован.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 17 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по городам Славянск и Краматорск Донецкой области, под огнем оказалась гражданская инфраструктура. В результате обстрелов одна женщина и один мужчина погибли, их тела достали из-под руин.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 17 февраля российская террористическая армия атаковала Херсон. В результате военного преступления РФ погиб мирный житель. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили два человека.