В Краматорске в годовщину удара оккупантов по вокзалу почтили память погибших: украинцев убила вражеская ракета с циничной надписью. Фото

В субботу, 8 апреля, исполняется ровно год спустя циничного и кровавого теракта, который страна-агрессор Россия устроила в Краматорске Донецкой области. Тогда в результате действий россиян погиб 61 человек и еще 121 получили ранения.

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В годовщину трагедии областные власти, военные и правоохранители почтили память жертв российской агрессии. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К месту трагедии возложили цветы, а также игрушки в память о погибших от российской ракеты детях. В тот день жертвами террористов на вокзале в Краматорске стали семеро несовершеннолетних.

Стоит отметить, что на остатках российской ракеты была обнаружена циничная надпись "За детей". Более того, российским войскам в момент ракетного удара было известно, что на вокзале в Краматорске находятся тысячи человек, в том числе, дети, которые эвакуировались из зоны боевых действий.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, российские военные преступники ударили по железнодорожному вокзалу баллистической ракетой "Точка-У".

"Это был период, когда массово проходила эвакуация с территории Донецкой области, и российские оккупационные войска ракетой "Точка-У" ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате этого преступления Российской Федерации погиб 61 человек и 121 человек получил ранения. Ровно год назад. При этом россиянам был известно, что в этом месте массово собираются люди", – рассказал глава ОВА.

На месте, где от ракеты погибли десятки украинцев, будет установлен мемориал в память о жертвах российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийство оккупантами людей в Краматорске "злом, не имеющим границ".

– Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк отмечал: россияне врали, утверждая, что ВС РФ якобы не используют комплексы "Точка-У". Еще в феврале такие ракеты запускали на российско-белорусских военных учениях.

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