В Краматорске враг попал в отделение Новой почты: погиб мужчина, ранена девочка. Фото

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате атаки дрона по Краматорску Донецкой области. Российский беспилотник попал в отделение "Новой почты". Погиб 49-летний мужчина, а ранения получила 13-летняя девочка.

Об этом 29 августа сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Он отметил, что окончательный объем повреждений еще устанавливается. Также чиновник призвал жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы. "Берегите себя и своих близких!" – подчеркнул Филашкин.

По предварительной информации, удар дрона разрушил часть помещения, а также повредил транспорт, припаркованный рядом. Местные жители рассказали, что взрыв произошел внезапно, и осколки повредили не только здание отделения, но и соседние объекты.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Тип дрона будут устанавливать специалисты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 22 августа в результате авиаудара по Краматорску погибли двое полицейских из Прикарпатья – Александр Соловьянчик и Игорь Мартынюк.

Подполковник полиции Александр Соловьянчик с 2015-го служил в Национальной полиции Украины. Был следователем и оперуполномоченным в различных подразделениях полиции.

Капитан полиции Игорь Мартынюк также с 2015-го служил в Национальной полиции. Он – спецназовец. На его счету десятки спасенных жизней, ведь боец с 2014 года неоднократно участвовал в АТО. Был в должности старшего инспектора отделения тактико-специальной подготовки батальона полиции особого назначения.

