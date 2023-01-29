Нас ждут напряжённые и даже тяжёлые месяцы – два, три, четыре, может быть, полгода, в течение которых российские пираньи, пользуясь количественным преимуществом, будут стремиться изо всех (сил – Ред.) откусить всё, до чего они только смогут добраться – но потом начнётся такая мясорубка, в которой за несколько недель ВСУ освободят десятки и десятки тысяч квадратных километров своей территории, а число уничтожаемых россиян в сутки будет доходить до двух тысяч, если только те не будут успевать убраться с поля боя ещё до подхода основных украинских сил.

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С теми вооружениями, которые Запад начал передавать Украине – танки и БМП, за которыми последует авиация в больших количествах – украинская армия устроит для врага чистку невиданных масштабов, по сравнению с которой стремительное освобождение украинцами двух областей прошлой осенью покажется утренней пробежкой перед марафоном.

Сейчас лишь вопрос времени – времени, необходимого на подготовку и слаживание украинских сил, а ведь мы видели, с какой скоростью они осваивают западные вооружения и с какой эффективностью они их применяют. В России ещё не до конца осознали, какое чудовищное и позорное поражение их ожидает на поле битвы, и пытаются вести войну так, как если бы ничего не изменилось. А всё изменилось. И кардинально.