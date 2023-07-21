В Кремле отреагировали на предупреждение от Минобороны Украины относительно суден в Черном море

В России отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возобновлении экспорта украинского зерна, несмотря на российскую военно-морскую блокаду Черного моря. Так в Кремле заявили, что Киев "не гнушается ничем, это несет опасность".

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Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские Telegram-каналы. Отметим, что Москва объявила о выходе из зернового соглашения 17 июля.

Так, накануне глава МИД Украины заявил, что Украина возобновит экспорт зерна, несмотря на угрозу, что суда могут подвергнуться нападению со стороны РФ. В частности, соответствующим заявлением украинский дипломат хотел показать готовность Киева разоблачить блеф Москвы на фоне противостояния в Черном море.

"Киевский режим непредсказуем и не гнушается ничем, это несет опасность", – отреагировал приспешник российского диктатора Дмитрий Песков.

В последний раз, когда Россия вышла из соглашения по экспорту Черноморского зерна в конце октября 2022 года, Украина ответила, что продолжит поставки зерна с поддержкой Турции и ООН. После нескольких дней Россия изменила свое решение и вернулась к соглашению, что позволило возобновить экспорт. Дмитрий Кулеба отметил, что в этот раз ситуация может быть более сложной, и Россия может не так легко изменить свою позицию из-за балансировки на грани войны.

Напомним, что в среду, 19 июля, президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновому соглашению. Он пожаловался на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению. По словам диктатора, это будет возможно, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы участия РФ в соглашении.

Напомним, что зерновое соглашение прекратило функционирование с 18 июля. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что РФ не дает понять, она полностью вышла из зернового соглашения или приостановила его.

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