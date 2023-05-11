В Кремле размечтались 'подвинуть' ВСУ на Донбассе и назвали первоочередную цель в войне с Украиной

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская оккупационная армия все еще надеется "отодвинуть" ВСУ на Донбассе. По его словам, страна-агрессор РФ за год войны якобы достигла определенных целей, однако первоочередная задача по "демилитаризации" Украины еще не выполнена.

Видео дня

Также кремлевский спикер заявил, что российские оккупанты будут продолжать пытаться захватить Бахмут. Об этом Песков рассказал в интервью сербскому телеканалу ATV.

В Кремле цинично соврали, что якобы не россияне, а украинская армия обстреливает мирное население. По словам Пескова, российские захватчики пытаются отодвинуть Вооруженные силы Украины на Донбассе якобы для того, чтобы обезопасить временно оккупированные города от обстрелов. При этом он добавил, что РФ еще далека от того, чтобы полностью выполнить задачи так называемой "спецоперации".

"Пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить. Вы видите, что продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния. Поэтому операция будет еще продолжаться", – сказал Песков.

Также по традиции в Кремле обвинили Запад в том, что Россия напала на Украину. Песков выдал привычный для российской пропаганды нарратив о том, что Украина якобы "бомбила жителей Донбасса 8 лет", а Запад предпочитал этого не замечать.

При этом путинский пресс-секретарь нагло соврал, что российские захватчики якобы "освободили от нацистов" жителей временно оккупированных территорий Украины. К тому же, в Кремле по-прежнему врут, что псевдореферендумы в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях якобы прошли добровольно и путинские террористы якобы никого не гнали голосовать под дулами автоматов.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения кремлевский диктатор Владимир Путин мечтал захватить Украину за считаные дни и установить в Киеве пророссийскую оккупационную власть. Однако диктатор не предусмотрел "плана Б" и загнал себя в ловушку, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин не стал использовать свое обращение на параде в Москве 9 мая для внесения каких-либо существенных изменений в ведение войны против Украины. Однако диктатор повторил существующие нарративы о том, что Запад якобы ведет глобальную войну против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины провели успешные ограниченные контратаки возле Бахмута на Донетчине, уничтожив несколько рот ВС РФ и продвинувшись в этом районе. Неспособность оккупантов защищаться от локальных украинских контратак свидетельствует о их истощении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!